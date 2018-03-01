Йованович предупредила, что Украина может остаться без денег МВФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявляет, что Украина рискует недополучить средства для возвращения займов.

Об этом она сказала в ходе ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, передают «Українські Новини».

«Конечно, Украина нуждается в высоком уровне инвестиций. Кроме того, Украина рискует недополучить финансирование для того, чтобы возвращать одолженные у международных организаций средства», — сказала дипломат и добавила, что, если Международный валютный фонд предоставит Украине миллиард долларов, это даст ей возможность выйти на рынки капитала, чтобы получать займы на более благоприятных условиях.

«Если Украина будет успешно выполнять программу с МВФ, она не только получит средства в виде кредитов, но и сможет получить дополнительные средства на более выгодных условиях на внешних рынках», — отметила Йованович.

При этом она добавила, что помимо финансирования Украине необходимо завершить внедрение реформ, что сможет создать базу для выстраивания сильной экономики.

Как сообщали fakty.ua, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина не смогла достичь окончательных договоренностей с МВФ по Антикоррупционному суду.