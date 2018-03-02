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На Донбассе снова обстрелы из запрещенного вооружения, погиб украинский военный

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 18:30 182

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Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения. Так, на Луганском направлении возле Троицкого враг применил 120-мм минометы.

Как сообщает штаб, на Донецком направлении противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки, применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов, погиб военный ВСУ. Еще двое защитников Украины получили ранения.

Напомним, 1 марта российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих.

Фото mil.gov.ua

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