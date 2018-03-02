На Донбассе снова обстрелы из запрещенного вооружения, погиб украинский военный

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения. Так, на Луганском направлении возле Троицкого враг применил 120-мм минометы.

Как сообщает штаб, на Донецком направлении противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки, применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов, погиб военный ВСУ. Еще двое защитников Украины получили ранения.

Напомним, 1 марта российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих.

Фото mil.gov.ua