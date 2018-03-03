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СБУ

СБУ задержала на взятке в 70 тысяч директора госпредприятия на Житомирщине

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 0:42 34

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке директора ГП «Экспертно-технический центр Гоструда» Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: «Правоохранители установили, что чиновник ввел преступную схему вымогательства денег с местных предпринимателей за ускоренную выдачу разрешительной документации по выполнению работ на объектах повышенной опасности.

К противоправной деятельности руководитель госпредприятия привлек посредника — бывшего сотрудника правоохранительных органов. «Стоимость» изготовления пакета документов была почти в семь раз больше относительно размера установленных платежей.

При этом злоумышленники требовали 50-процентную предоплату. Оперативники спецслужбы задокументировали получение должностным лицом семидесяти тысяч гривен — первой части очередной неправомерной выгоды из местного предпринимателя за выдачу положительного технического заключения о введении в эксплуатацию заправочной станции.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в помещении госпредприятия после получения второй части взятки в размере семьдесят тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Следственного отдела областной прокуратуры".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании чиновников, которые поставили «на поток» выдачу загранпаспортов за взятку.

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