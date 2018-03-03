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Лора Фабиан

В Киеве отменили один из концертов известной в мире певицы

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 5:56 1004

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Концерт знаменитой бельгийской певицы Лары Фабиан, запланированный на 4 марта, отменен.

Об этом сообщает Zik.

При этом организаторы шоу уверяют, что 2 и 3 марта певица выйдет на сцену.

Билеты, приобретенные на концерт Фабиан 4 марта организаторы шоу предложили обменять на ее же выступление, которое состоится завтра. Пункт обмена будет открыт 2 и 3 марта с 16:00 до 19:00 в помещении билетной кассы Дворца «Украина». Новые билеты будут равнозначны или лучше по цене и местоположению.

Киевские концерты Лара Фабиан проходят в рамках ее мирового тура Camouflage («Камуфляж»). Певица собирается исполнить композиции из ее нового альбома, а также свои старые, любимые публикой хиты. Отмечается, что ее выступление будет дополнено инновационными визуальными эффектами.

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