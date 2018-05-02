- 4:05 Как похудеть с помощью питьевой воды
- 3:47 Немецкие истребители сочли непригодными к военным операциям
- 3:25 Порошенко наградил Турчинова орденом
- 2:59 Нью-Йорк стал девятым штатом США, где Голодомор признан геноцидом
- 2:20 Глава ФИФА захотел создать свой чемпионат мира
- 1:44 В ГПУ ответили на обвинения в прекращении дел, связанных с Манафортом
- 1:13 В финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют «Реал» и родоночальники футбола
- 0:45 Дело о нападении на Найема: избрана мера пресечения третьему подозреваемому
- 0:06 В «ДНР» подорвались дети: один подросток тяжело ранен
- 23:56 Тело Вадима Мулермана кремируют, а прах похоронят в родном Харькове
Есть шаги назад: еврокомиссар оценил борьбу с коррупцией в Украине
В процессе реформ Украина достигла значительного прогресса, но в борьбе с коррупцией есть шаги назад. Об этом в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
Читайте также: Каким в ЕС видят Антикоррупционный суд Украины
Как сообщает УНИАН, хорошими шагами в правильном направлении еврокомиссар считает появление антикоррупционных институтов и электронных деклараций. Теперь Хан настаивает, что в Украине должен быть создан Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а общественные активисты должны быть исключены из перечня лиц, которые должны заполнять электронные декларации.
По словам Хана, замедление антикоррупционных реформ в Украине видят не только европейские структуры, но и международные институты.
«Я был в Вашингтоне две недели назад, и Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие учреждения говорили о такой же оценке. Поэтому, я думаю, ситуация в некоторых сферах является серьезной, но, еще раз, я также отдаю должное достижениям, которые были сделаны в последние несколько месяцев», — добавил еврокомиссар.
Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Сейчас проект готовится ко второму чтению с учетом рекомендаций международных структур.
Фото kurdistan24.net
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”