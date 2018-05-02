Политика

Есть шаги назад: еврокомиссар оценил борьбу с коррупцией в Украине

В процессе реформ Украина достигла значительного прогресса, но в борьбе с коррупцией есть шаги назад. Об этом в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

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Как сообщает УНИАН, хорошими шагами в правильном направлении еврокомиссар считает появление антикоррупционных институтов и электронных деклараций. Теперь Хан настаивает, что в Украине должен быть создан Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а общественные активисты должны быть исключены из перечня лиц, которые должны заполнять электронные декларации.

По словам Хана, замедление антикоррупционных реформ в Украине видят не только европейские структуры, но и международные институты.

«Я был в Вашингтоне две недели назад, и Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие учреждения говорили о такой же оценке. Поэтому, я думаю, ситуация в некоторых сферах является серьезной, но, еще раз, я также отдаю должное достижениям, которые были сделаны в последние несколько месяцев», — добавил еврокомиссар.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Сейчас проект готовится ко второму чтению с учетом рекомендаций международных структур.

Фото kurdistan24.net