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Доля матерей-одиночек среди переселенок больше, чем в целом по стране, — Тука
Среди женщин из числа внутренне перемещенных лиц доля матерей-одиночек больше, чем в целом по Украине. Об этом в ходе экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Георгий Тука, передает УНН.
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«Почему в группе переселенцев больше чувствуется гендерная проблематика? Потому что среди перемещенных лиц количество женщин-одиночек с детьми больше процентной концентрацией, чем вообще по государству», — сказал эксперт.
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По его словам, согласно исследованию, экономить на продуктах вынуждены 27,5% женщин по сравнению с 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине названо количество семей переселенцев, получивших жилье от государства за 4 года войны.
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