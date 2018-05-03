Украина

Доля матерей-одиночек среди переселенок больше, чем в целом по стране, — Тука

Среди женщин из числа внутренне перемещенных лиц доля матерей-одиночек больше, чем в целом по Украине. Об этом в ходе экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Георгий Тука, передает УНН.

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«Почему в группе переселенцев больше чувствуется гендерная проблематика? Потому что среди перемещенных лиц количество женщин-одиночек с детьми больше процентной концентрацией, чем вообще по государству», — сказал эксперт.

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По его словам, согласно исследованию, экономить на продуктах вынуждены 27,5% женщин по сравнению с 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине названо количество семей переселенцев, получивших жилье от государства за 4 года войны.