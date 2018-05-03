Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд «Звездных войн» и «Форсажа»

Шоу-бизнес

Бешеные деньги

25 апреля состоялась премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», который был снят совместно Marvel Studios и Walt Disney по мотивам популярных комиксов о супергероях. Картина сразу же установила новые рекорды по кассовым сборам, а это значит, что ее ждет великолепная прокатная судьба.

Затраты на съемки и рекламную кампанию «Войны бесконечности» составили примерно 400 миллионов долларов. Это один из самых дорогих голливудских проектов в истории. Однако продюсеры рисковали не зря. За первый уик-энд фильм собрал в прокате США и Канады 250 миллионов долларов, побив рекорд картины «Звездные войны: Пробуждение силы», установленный в декабре 2015 года. Тогда сборы за первый уик-энд составили 248 миллионов долларов.

Еще убедительнее «Война бесконечности» выглядит в мировом прокате — 630 миллионов долларов! И это без Китая. Там картина еще не вышла. Прежний рекорд — 541,9 миллиона долларов — был установлен фильмом «Форсаж 8» в апреле прошлого года. Ни у кого нет сомнений в том, что «Мстители: Война бесконечности» легко преодолеет рубеж в миллиард долларов и войдет в число самых кассовых фильмов в истории.

«Война бесконечности» — третья часть «Мстителей». Режиссеры Энтони и Джо Руссо собрали в одной картине более 20 супергероев. Все они, преодолев различные противоречия, а порой и личную неприязнь друг к другу, объединяются в борьбе с общим врагом — главным злодеем Таносом (актер Джош Бролин), который хочет полностью подчинить себе Вселенную. Две предыдущие части «Мстителей» собрали в мировом прокате в общей сложности 2 миллиарда 924 миллиона долларов. Однако «Войну бесконечности» смело можно рассматривать как продолжение не только «Мстителей», но и всех фильмов, снятых по мотивам комиксов Marvel, созданных легендарным художником Стэном Ли. Таких картин, объединенных неким общим замыслом, вышло в прокат уже 19. Совокупные сборы составляют на данный момент фантастическую сумму — 15 миллиардов 472 миллиона 600 тысяч долларов!

*Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч (41 год) надел на себя плащ Доктора Стрэнджа в третий раз. Он присоединился к Вселенной Marvel совсем недавно — в 2016 году. Но зрители сразу влюбились в его героя. И в «Войне бесконечности» Доктор Стрэндж стал одним из главных персонажей.

*Роберт Дауни-младший (4 апреля ему исполнилось 53 года) впервые сыграл гениального миллиардера Тони Старка в 2008 году в фильме «Железный человек». Картина собрала 585,2 миллиона долларов в мировом прокате, а Роберт моментально попал в число самых высокооплачиваемых актеров. В роли Железного человека он снялся уже в девяти фильмах. Впереди еще как минимум два…

*Австралиец Крис Хемсуорт (34 года) — один из старожилов в невероятном проекте Marvel. Он играет Тора. Крис впервые взял молот в руки в мае 2011 года. На данный момент Хемсуорт появился в образе своего героя уже в семи фильмах.

*Скарлетт Йоханссон (33 года) играет Черную Вдову — Наташу Романофф. Русская шпионка сначала была отрицательным персонажем, которая всячески строила козни Железному человеку — Тони Старку. Но затем Черная Вдова перешла на сторону Добра и присоединилась к Мстителям. Йоханссон появляется в этом образе уже в шестом фильме. Но отдельной картины, где Черная Вдова была бы главной героиней, пока не снято.



Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»