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В Ереване бывший начальник дорожной полиции Армении ограбил банк
В четверг, 3 мая, в Ереване было совершено вооруженное ограбление банка. Пресс-служба полиции Армении сообщила: «Вооруженный ножом, гранатой и автоматом мужчина ворвался в банк. В результате нападения ранены двое сотрудников, один из которых скончался. Грабитель похитил деньги и сбежал, однако полицейским удалось задержать его. Он оказал сопротивление прибывшей на место оперативной группе и ранил одного из полицейских. Однако они обезвредили его и доставили в отдел полиции».
Местные СМИ сообщают, что налет был совершен на отделение банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна. Сумма похищенных ценностей уточняется.
Позже стала известна личность грабителя. Им оказался бывший начальник центра Дорожной полиции Армении по видеорегистрации нарушений ПДД полковник Даниэл Даниэлян. Он был уволен в середине марта с занимаемой должности и переведен в кадровый резерв.
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