Под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами: есть пострадавшие (фото, видео)

Происшествия

3 мая около полудня возле села Ивановка Николаевского района тягач-зерновоз DAF столкнулся с двумя пассажирскими автобусами.

Как сообщила «ФАКТАМ» сотрудник отдела коммуникации полиции Николаевской области Инна Парфенова, по предварительным данным, грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали военнослужащие, и с рейсовым автобусом Очаков — Николаев, перевозившим около 20 пассажиров. В больницу доставлены четверо травмированных, в том числе водитель зерновоза и пассажиры рейсового автобуса. Военнослужащие не пострадали. Погибших и тяжелотравмированных нет. Грузовик и автобус получили значительные повреждения.

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По словам военных, которых в микроавтобусе было 10 человек, их транспортное средство притормозило перед большой выбоиной на дороге. В это время его «догнал» тягач. После этого грузовик выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, который выбросило в кювет.

Между тем издание «Преступности.НЕТ» сообщает о десяти пострадавших, отмечая, что некоторые из них уехали с места ДТП на попутном транспорте.

Согласно информации полиции, предварительная квалификация происшествия по статье «Нарушение правил вождения транспортного средства, повлекшее травмы участников дорожного движения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черновцах стрела автокрана пробила междугородний автобус.