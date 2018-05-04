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Задержан водитель BMW, насмерть сбивший пешеходов на Хмельнитчине
Хмельницкие полицейские задержали водителя BMW-323, который в ночь на 30 апреля в областном центре на пешеходном переходе сбил насмерть двух мужчин. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Хмельницкого областного главка Нацполиции Украины, им оказался 33-летний хмельнитчанин, скрывавшийся от правоохранителей в одном из дачных массивов Каменец-Подольского района.
«Задержанный мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение ДТП, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками. Сейчас в рамках расследования автопроисшествия, в совершении которого подозревается этот мужчина, назначен ряд экспертиз. Если его вина будет доказана, то за гибель двух жителей Хмельницкой области ему грозит до 12 лет лишения свободы», — отметили в полиции Хмельницкой области.
То, что у водителя BMW действительно богатое криминальное прошлое, подтверждает и местное издание vsim.ua. Оказывается, за свои 33 года мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи, четырежды — за преступления с наркотиками и дважды — за ДТП с пострадавшими. Кроме того, у него целый букет административных правонарушений, связанных с вождением.
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Одна из жертв задержанного водителя, который три года назад сбил ее на пешеходном переходе, Людмила Шевчук написала на своей страничке в Facebook: «Я до сих пор веду борьбу в суде, чтобы его посадили за решетку. Но эта гнида спокойно катается под кайфом на скорости 100 километров и убивает, калечит людей. Я миллион раз просила судью избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, но мне отвечали, что по закону за это нетяжкое преступление такая мера невозможна до приговора. Кровь этих двух людей на совести не только данного водителя, но и госслужащих суда и полиции, халатно относящихся к своей работе и допускающих совершение им новых аналогичных преступлений».
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Хочется надеяться, что в этот раз суд таки изберет задержанному водителю меру пресечения в виде содержания под стражей. Судебное заседание по этому вопросу должно состояться в ближайшее время.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами, есть пострадавшие.
Фото пресс-службы Хмельницкого областного главка Нацполиции Украины
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