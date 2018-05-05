В аэропорту Лондона изъяли полсотни живых крокодилов

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Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезённых в Великобританию, в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом пишет The Telegraph.

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Отмечается, что прибывших из Малайзии годовалых крокодилов должны были доставить на одну из ферм близ Кембриджа для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке были нарушены правила транспортировки — в пяти контейнерах, каждый из которых был предназначен для перевозки четырёх крокодилов, находилось 50 рептилий.

«Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелёта, поскольку пространство было ограниченно», — сообщил сотрудник погранслужбы.

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По его словам, один из крокодилов скончался, остальные животные в настоящее время находятся в безопасности и ждут возвращения на родину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралиец принял ванну с живым крокодилом ради рейтинга видео.