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В аэропорту Лондона изъяли полсотни живых крокодилов
Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезённых в Великобританию, в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом пишет The Telegraph.
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Отмечается, что прибывших из Малайзии годовалых крокодилов должны были доставить на одну из ферм близ Кембриджа для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке были нарушены правила транспортировки — в пяти контейнерах, каждый из которых был предназначен для перевозки четырёх крокодилов, находилось 50 рептилий.
«Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелёта, поскольку пространство было ограниченно», — сообщил сотрудник погранслужбы.
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По его словам, один из крокодилов скончался, остальные животные в настоящее время находятся в безопасности и ждут возвращения на родину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралиец принял ванну с живым крокодилом ради рейтинга видео.
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“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”