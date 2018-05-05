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На свадьбе сына Николаса Кейджа были почти все члены клана Коппола, кроме звездного отца жениха (фото)

Старший сын кинозвезды Николаса Кейджа, 27-летний рок-музыкант Уэстон Коппола-Кейдж, женился в третий раз. Его очередной супругой стала брокер по недвижимости Хила Арониан.

Церемония состоялась в Калифорнии. Гостям подавали красное и белое вино из виноградников, принадлежащих семье Коппола. Среди гостей были почти все члены звездного клана — в том числе легендарный дядя Николаса, 79-летний создатель трилогии «Крестный отец» Фрэнсис Форд Коппола, дочь Фрэнсиса (двоюродная сестра Николаса), режиссер София Коппола, а также родная сестра Фрэнсиса Форда Копполы — актриса Талия Шайр, снимавшаяся в «Крестном отце» и «Рокки».

Как известно, Николас Кейдж в начале своей карьеры отказался от своей настоящей фамилии Коппола, чтобы не оказаться в тени знаменитого родственника и сделать самостоятельную карьеру. Прототипами для нового имени послужили герой комиксов Люк Кейдж и композитор-авангардист Джон Кейдж.

На церемонии присутствовала и мать жениха — актриса и бывшая модель Кристина Фалтон. Она произнесла речь, в которой выразила надежду, что новобрачные проживут вместе до конца жизни.

А вот отец жениха на свадьбе отсутствовал. Как сообщает издание People, Николас Кейдж хотел бы приехать на торжество, но занят на съемках по ту сторону океана.

Ранее Уэстон был женат на певице Ники Уильямс, с которой развелся в 2012-м году. Второй его женой в 2013 году стала Даниэль Кейдж. В этом браке у него родилось двое детей — 3-летний Лусиан и Сорин, которому скоро исполнится два года.

Сам 54-летний Николас шел под венец трижды. С матерью Уэстона Кристиной он не вступал в брак официально. Первой его женой была актриса Патриция Аркетт, второй — дочь Элвиса Пресли Лиза Мари (они развелись спустя 109 дней после свадьбы). В третий раз актер женился на официантке корейского происхождения Элис Ким. В октябре 2005 года у супругов родился сын Кал-Эл. А в январе 2016 года они расстались.

Уэстон с невестой и со своим знаменитым двоюродным дедом Фрэнсисом Фордом Копполой