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Украина

На Донбассе взяли в плен боевика

15:02 5 мая 2018   152
На Донбассе взяли в плен боевика
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 5 мая, украинские военные взяли в плен боевика.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск», — говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Сообщается, что в результате операции потерь среди личного состава подразделения нет.

Военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что очередная группа боевиков «ДНР» попала «на подвал», а в Донецке «на подвал» отправился бывший «министр».

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