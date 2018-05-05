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На Донбассе взяли в плен боевика
В субботу, 5 мая, украинские военные взяли в плен боевика.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск», — говорится в сообщении.
Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
Сообщается, что в результате операции потерь среди личного состава подразделения нет.
Военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам.
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