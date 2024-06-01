Художниця, яка співпрацює з Facebook, створила серії робіт для виставки СтатКому Генерального штабу ЗСУ

В Києві в рамках Міжнародного фестивалю «Книжкового Арсеналу 2024» Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ) презентувало виставку «Вдягаю піксель. Історія тих, хто обрав боротьбу». Ця виставка про людей, які використовують свої цивільні знання та навички у війську : дизайнер, лікар, психологиня, режисер, журналістка, кухар, водій, будівельник, юрист, айтівець… Їхні креативні портрети, створені українською художницею Марією Кінович (вона співпрацює з Facebook, впливовим часописом The Economist, провідними видавництвами), стали основою експозиції виставки. Також представлені відеоінтерв'ю з цими військовими (ці ролики можна подивитись в YouToube).

— Як стали учасницею цього проєкту? — ставлю запитання Марії Кінович.

— Я співпрацювала з «Книжковим арсеналом» минулого року. Як я розумію, його організатори були задоволені нашої спільною роботою, тому запропонували мені долучитися до проєкту для Збройних Сил України, який тут зараз презентуємо.

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Відеоінтерв'ю з героями виставки

— Яке завдання перед вами поставили військові?

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— Представники СтратКому ЗСУ попросили мене художніми засобами розповісти про десятьох конкретних військових, які застосували в ЗСУ свою цивільні професії. Завдання поставлено, як його виконати? Першим спав на думку стандартний хід — зобразити наших героїв до і під час служби. Але врешті відкинула цю ідею — бо надто просто. В ході обговорення з’явився більш креативний задум: зробити фон, на якому намалювати речі, характерні для професії людини, яку я зображую. На цьому фоні дати її портрет в цивільному одязі (цей одяг я придумала, бо не мала жодного фото моїх героїв в цивільному — бачила їх тільки в військовій формі на відео).

У що вдягти кухаря, питань не виникало — у вбрання шеф-кухаря. З будівельником також не складно — спецівка і каска. З іншими професіями складніше, бо для більшості з них атрибутом являється ноутбук. Але я впоралась, вигадуючи різне стильне вбрання. Щоб показати, що ці люди зараз у війську, половину тулуба прикрила пікселем на прозорому фоні. Таке художнє рішення дало можливість показати, що ці військові лишаються в тій же професії, що й були в цивільному житті. Тобто їхня спеціальність стала в пригоді в армії. Отже, мої роботи мають три шари: фон, на ньому людина в цивільному одязі, який частково прикритий пікселем. Ось така символіка (посміхається). Візуально все разом виглядає так, начебто дивишся через своєрідний фільтр.

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«Таке художнє рішення дало можливість показати, що ці військові лишаються в тій ж професії, в якій були й в цивільному житті», - Марія Кінович

— Ваш досвід співпраці з Facebook допоміг у виконанні цієї роботи?

— В даному разі мені найбільше став в пригоді досвід роботи з великими компаніями, наприклад, з McDonald's. Специфіка в тому, що там певні чіткі вимоги, складний шлях затвердження зображень. Така робота загартовує в тому плані, що в тебе не багато свободи, але чимало рамок. Треба за таких умов зробити так, щоб не тільки виконати вимоги, які поставлені, але щоб і мені моя робота сподобалась. Цей досвід допоміг і в даному разі. Адже ЗСУ мають певні вимоги, обмеження (і це нормально — у війську інакше бути не може). Слід було все це врахувати.

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Знаєте, якби давали «Оскар» за організаційну частину реалізації творчих проєктів, я присудила б його цій нашій зі СтратКомом ЗСУ роботі. Бо все було максимально чітко організовано. Приблизно за місяць я впоралась зі створенням представлених тут робіт.

Про ключову ідею виставки журналістам розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ та керівник проєкту полковник Артемій Катков:

— Розповідаючи про людей різних спеціальностей, ми показуємо, що в ЗСУ немає неважливих професій. Всі наші герої встали на захист України за покликом серця й обрали ті спеціальності в війську, в яких були фахівцями у цивільному житті.

«Розповідаючи про людей різних спеціальностей, ми показуємо, що в ЗСУ немає неважливих професій», - полковник Артемій Катков

Раніше письменник Артем Чех, чиї твори визнані бестселерами в Україні й за кордоном, розповів про власний воєнний досвід.

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