Художниця, яка співпрацює з Facebook, створила серії робіт для виставки СтатКому Генерального штабу ЗСУ
— Як стали учасницею цього проєкту? — ставлю запитання Марії Кінович.
— Я співпрацювала з «Книжковим арсеналом» минулого року. Як я розумію, його організатори були задоволені нашої спільною роботою, тому запропонували мені долучитися до проєкту для Збройних Сил України, який тут зараз презентуємо.
— Яке завдання перед вами поставили військові?
— Представники СтратКому ЗСУ попросили мене художніми засобами розповісти про десятьох конкретних військових, які застосували в ЗСУ свою цивільні професії. Завдання поставлено, як його виконати? Першим спав на думку стандартний хід — зобразити наших героїв до і під час служби. Але врешті відкинула цю ідею — бо надто просто. В ході обговорення з’явився більш креативний задум: зробити фон, на якому намалювати речі, характерні для професії людини, яку я зображую. На цьому фоні дати її портрет в цивільному одязі (цей одяг я придумала, бо не мала жодного фото моїх героїв в цивільному — бачила їх тільки в військовій формі на відео).
У що вдягти кухаря, питань не виникало — у вбрання шеф-кухаря. З будівельником також не складно — спецівка і каска. З іншими професіями складніше, бо для більшості з них атрибутом являється ноутбук. Але я впоралась, вигадуючи різне стильне вбрання. Щоб показати, що ці люди зараз у війську, половину тулуба прикрила пікселем на прозорому фоні. Таке художнє рішення дало можливість показати, що ці військові лишаються в тій же професії, що й були в цивільному житті. Тобто їхня спеціальність стала в пригоді в армії. Отже, мої роботи мають три шари: фон, на ньому людина в цивільному одязі, який частково прикритий пікселем. Ось така символіка (посміхається). Візуально все разом виглядає так, начебто дивишся через своєрідний фільтр.
— Ваш досвід співпраці з Facebook допоміг у виконанні цієї роботи?
— В даному разі мені найбільше став в пригоді досвід роботи з великими компаніями, наприклад, з McDonald's. Специфіка в тому, що там певні чіткі вимоги, складний шлях затвердження зображень. Така робота загартовує в тому плані, що в тебе не багато свободи, але чимало рамок. Треба за таких умов зробити так, щоб не тільки виконати вимоги, які поставлені, але щоб і мені моя робота сподобалась. Цей досвід допоміг і в даному разі. Адже ЗСУ мають певні вимоги, обмеження (і це нормально — у війську інакше бути не може). Слід було все це врахувати.
Знаєте, якби давали «Оскар» за організаційну частину реалізації творчих проєктів, я присудила б його цій нашій зі СтратКомом ЗСУ роботі. Бо все було максимально чітко організовано. Приблизно за місяць я впоралась зі створенням представлених тут робіт.
Про ключову ідею виставки журналістам розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ та керівник проєкту полковник Артемій Катков:
— Розповідаючи про людей різних спеціальностей, ми показуємо, що в ЗСУ немає неважливих професій. Всі наші герої встали на захист України за покликом серця й обрали ті спеціальності в війську, в яких були фахівцями у цивільному житті.
Раніше письменник Артем Чех, чиї твори визнані бестселерами в Україні й за кордоном, розповів про власний воєнний досвід.
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