Спорт

Финалисты Лиги чемпионов будут жить в Киеве в двух километрах друг от друга (фото)

Стали известны подробности пребывания участников финала Лиги чемпионов — испанского «Реала» и английского «Ливерпуля» — в Киеве, где гранды сразятся 26 мая на «Олимпийском» (в 21.45).

Криштиану Роналду и компания прилетят в столицу Украины во второй половине дня 24 мая и остановятся в пятизвездочном отеле «Опера» на улице Богдана Хмельницкого. В то же день в Киев пожалуют земляки «Битлз», местом дислокации которых станет фешенебельный отель «Интерконтиненталь» на Большой Житомирской. Расстояние между «резиденциями» грандов — ровно два километра.

Отмечу, что на финал соперники выйдут в своих привычных цветах: «Реал» — в белом, «Ливерпуль» — в красном. Кстати, точно в такой форме команды оспаривали Кубок европейских чемпионов 37 лет назад, когда на парижском «Парк де Пренс» успех сопутствовал англичанам — 1:0.

В пятницу, 25 мая, участники финала проведут на «Олимпийском» предматчевые пресс-конференции и тренировки. «Ливерпуль» опробует газон арены в 18.00 (Юрген Клопп встретится с прессой — в 17.15), а «Реал» — в 20.00 (пресс-конференция Зинедина Зидана — в 19.15).

Кстати, победителем решающего поединка Лиги чемпионов еще за три недели игры на официальном сайте УЕФА был назван… «Ливерпуль». Модераторы быстро устранили ошибку, однако пользователь Twitter@BlueCarefreeуспел запечатлеть помарку.

Букмекеры же считают фаворитом киевского финала «Реал»: к примеру, аналитики конторы bet365ставки на успех Королевского клуба принимают с коэффициентом 2,2, а на триумф подопечных Юргена Клоппа — 3,0.

Напомню, что триумфатору финала достанется 15,5 миллиона евро призовых от УЕФА, проигравшему — 11 миллионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и родоначальники футбола.