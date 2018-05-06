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Полицейские спасли парализованного после инсульта литовца, лежавшего несколько дней в поле

12:06 6 мая 2018   304
Полицейские спасли парализованного после инсульта литовца, лежавшего несколько дней в поле
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

На 551 километре международной трассы Киев — Чоп инспектора 2-го батальона патрульной полиции Львова обнаружили рядом с дорогой в поле лежавшего парализованного мужчину.

-При себе у мужчины оказался паспорт гражданина Литвы. Не смотря на языковую проблему, украинским полицейским удалось понять, что иностранец приехал к своей жене, но каким образом оказался один в поле — неизвестно. Гражданин уверял, что из-за проблем с ногами он пролежал в поле три-четыре дня. А из-за отсутствия мобильного телефона он не мог вызвать помощь, — сообщили «Фактам» в патрульной полиции Львова.

Инспектора оказали иностранцу первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. Медики поставили литовцу диагноз — «инсульт» и госпитализировали.

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