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Adidas оскандалился с новой линейкой одежды для болельщиков ЧМ-2018 в России (фото)

Всемирный бренд Adidas приурочил к ЧМ-2018 по футболу в России выпуск линейки спортивной одежды с буквами USSR и изображением государственного герба уже несуществующего Советского Союза.

В описании соответсвующих товаров на сайте Adidas футболки названы «винтажными», которые фирма решила превратить в «модные предметы одежды».

Adidas busts sanctions and supports Russia's war against Ukraine. @adidas operates stores in Russian-occupied Ukrainian Crimea through 'affiliates.' No surprise the German company also markets nostalgia for the Soviet Russian regime of state terror that existed from 1922 to 1991. pic.twitter.com/EEAVQLKFSb — Michael MacKay (@mhmck) 6 мая 2018 г.

Тем не менее инициатива дизайнеров вызвала настоящую волну возмущения в мире. Первыми отреагировали представители МИД Литвы, назвавшие создателей этой одежды "больными ностальгией по империи".

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн Аdidas", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Известный одесский активист Сергей Стерненко также отреагировал на спортивные новинки, пообещав больше никогда не покупать одежду бренда.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщиков ЧМ-2018 в Москве решили оставить без алкоголя.

