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Adidas оскандалился с новой линейкой одежды для болельщиков ЧМ-2018 в России (фото)
Всемирный бренд Adidas приурочил к ЧМ-2018 по футболу в России выпуск линейки спортивной одежды с буквами USSR и изображением государственного герба уже несуществующего Советского Союза.
В описании соответсвующих товаров на сайте Adidas футболки названы «винтажными», которые фирма решила превратить в «модные предметы одежды».
Adidas busts sanctions and supports Russia's war against Ukraine. @adidas operates stores in Russian-occupied Ukrainian Crimea through 'affiliates.' No surprise the German company also markets nostalgia for the Soviet Russian regime of state terror that existed from 1922 to 1991. pic.twitter.com/EEAVQLKFSb— Michael MacKay (@mhmck) 6 мая 2018 г.
Тем не менее инициатива дизайнеров вызвала настоящую волну возмущения в мире. Первыми отреагировали представители МИД Литвы, назвавшие создателей этой одежды "больными ностальгией по империи".
"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн Аdidas", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.
Известный одесский активист Сергей Стерненко также отреагировал на спортивные новинки, пообещав больше никогда не покупать одежду бренда.
Напомним, ранее сообщалось, что болельщиков ЧМ-2018 в Москве решили оставить без алкоголя.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”