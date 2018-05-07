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Adidas оскандалился с новой линейкой одежды для болельщиков ЧМ-2018 в России (фото)

9:53 7 мая 2018   210
Новая линейка
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирный бренд Adidas приурочил к ЧМ-2018 по футболу в России выпуск линейки спортивной одежды с буквами USSR и изображением государственного герба уже несуществующего Советского Союза.

В описании соответсвующих товаров на сайте Adidas футболки названы «винтажными», которые фирма решила превратить в «модные предметы одежды».

 

Тем не менее инициатива дизайнеров вызвала настоящую волну возмущения в мире. Первыми отреагировали представители МИД Литвы, назвавшие создателей этой одежды "больными ностальгией по империи".

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн Аdidas", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

 

Известный одесский активист Сергей Стерненко также отреагировал на спортивные новинки, пообещав больше никогда не покупать одежду бренда.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщиков ЧМ-2018 в Москве решили оставить без алкоголя.

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