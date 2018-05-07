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Facebook может стать платным?
В компании Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к социальной сети без рекламы и улучшения конфиденциальности.
Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Bloomberg, такое решение было принято после скандала с утечкой персональных данных.
В компании задумались над тем, чтобы предложить пользователям выбор: либо ежемесячно платить за доступ к соцсети и при этом не видеть рекламу, или Facebook будет доступен бесплатно, но соцсеть будет показывать объявления и собирать больше данных о человеке.
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Сообщается, что такое исследование уже проводилось ранее, однако оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь же речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют особое внимание обработке и использованию персональных данных. Возможно, что после многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение по платного доступа, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной.
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Впрочем, как утверждает информагентство, основатель соцсети Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию. Он заявил, что у Facebook всегда будет возможность доступа без денег.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, объявила о прекращении работы.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”