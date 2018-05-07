Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Facebook может стать платным?

10:13 7 мая 2018   30
Facebook может стать платным?
Инф. «ФАКТОВ»

В компании Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к социальной сети без рекламы и улучшения конфиденциальности.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Bloomberg, такое решение было принято после скандала с утечкой персональных данных.

В компании задумались над тем, чтобы предложить пользователям выбор: либо ежемесячно платить за доступ к соцсети и при этом не видеть рекламу, или Facebook будет доступен бесплатно, но соцсеть будет показывать объявления и собирать больше данных о человеке.

Читайте также: Facebook начал ранжировать СМИ по уровню достоверности

Сообщается, что такое исследование уже проводилось ранее, однако оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь же речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют особое внимание обработке и использованию персональных данных. Возможно, что после многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение по платного доступа, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной.

Читайте также: Facebook запустит до конца года «функцию для свиданий»

Впрочем, как утверждает информагентство, основатель соцсети Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию. Он заявил, что у Facebook всегда будет возможность доступа без денег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, объявила о прекращении работы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины