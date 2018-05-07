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На свою инаугурацию Путин не опоздал
В понедельник, 7 мая, в Кремле состоялась четвертая инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. В Большом Кремлевском дворце присутствовали все члены правительства Дмитрия Медведева. Его кабинет, согласно конституции, в этот же день сложит с себя полномочия. Но уже 8 мая глава государства подаст в Государственную думу кандидатуру на пост премьер-министра. Большинство экспертов полагают, что это будет Дмитрий Медведев.
Приняв присягу, Путин выступил с речью, в которой отделался общими патриотическими фразами. Кроме того, он подчеркнул, что безопасность и обороноспособность России «полностью обеспечены». Он несколько раз напомнил о «самобытности России».
Обращает на себя внимание разница в инаугурационной речи Путина и такими же выступлениями Барака Обамы и даже Дональда Трампа. Американские президенты, по традиции, говорят достаточно конкретные программные речи.
На церемонии также присутствовали члены парламента России, деятели культуры, общественные и религиозные деятели. Объективы телекамер то и дело выхватывали крупным планом лица Герхарда Шредера, патриарха Кирилла, премьер-министра Дмитрия Медведева, актеров Сергея Безрукова и Сергея Гармаша, певицы Ларисы Долиной и других.
Затем президент Путин вышел из Большого Кремлевского дворца и принял парад Президентского полка.
Видео инаугурации Владимира Путина с комментариями российских оппозиционеров смотрите здесь
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