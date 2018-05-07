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- 15:37 Загадочная смерть: столичный криптовалютчик задушил сам себя в собственном Lexus
Загадочная смерть: столичный криптовалютчик задушил сам себя в собственном Lexus
В Оболонском районе столицы в автомобиле Lexus (на фото) найден мертвым киевский бизнесмен. У него на шее был затянут пластиковый хомут. В полиции рассматривают версию о самоубийстве.
«В салоне автомобиля не обнаружено никаких следов борьбы, — рассказал «ФАКТАМ» начальник Оболонского районного управления полиции Михаил Никонов. — Согласитесь, если человека станут душить, он в любом случае будет сопротивляться. К тому же мы просмотрели записи камер видеонаблюдения. Мужчина вечером вышел из дома, сел в автомобиль и почти до утра бесцельно ездил по кварталу. Проедет немного, остановится, потом снова едет.
Предположительно, бизнесмен покончил с собой в четыре утра. Его супруга и друзья отмечают, что он в последнее время был подавлен. Многие говорят, что настроение мужчины было суицидальным. Он рассылал знакомым sms-сообщения, в которых часто писал о смерти. Вот и в ночь перед трагедией была такая ситуация: супруга просила мужа вернуться домой, звонила ему по телефону, мол, ребенок плачет, спрашивает, когда придет папа. Но мужчина отказывался возвращаться.
Предпринимателю 35 лет. У него был производственный бизнес, который он недавно ликвидировал. В последнее время занимался операциями с криптовалютой", — сказал Никонов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Киевом оперативники освободили столичного бизнесмена Сурена Мамаяна, за которого требовали выкуп в полмиллиона долларов в биткойнах.
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