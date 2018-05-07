Секреты долголетия: старейшему практикующему врачу Украины исполнилось 100 лет

Общество

В Одессе отметил свой 100-летний юбилей дерматовенеролог Петр Петросян. Его поздравили не только близкие, друзья и коллеги, но и представители департамента труда и социальной политики горсовета, территориального центра социального обслуживания Приморского района. «Пациенты Петра Аслановича просят его и дальше оставаться на своем посту», — утверждают в мэрии, подчеркивая, что Петросян — старейший практикующий врач в Украине.

Общаясь с гостями, полковник медицинской службы в отставке, участник Второй мировой войны Петр Петросян раскрыл секреты своего долголетия.

«Это передано мне на генетическом уровне: мой дед прожил 80 лет, отец — 89, а мать — 92 года», — сказал юбиляр.

Главным секретом активной жизни Петр Асланович считает труд.

«Нужно просто трудиться, помогать людям, никому не желать зла, радоваться жизни, постоянно интересоваться новым. Одним словом — делать собственную жизнь самому», — уверен врач.

Дружная семья также внесла свою лепту в его долголетие, окружив Петра Аслановича теплом и заботой. Дочь Веста Петровна всегда рядом с отцом. Сын — 63-летний Армен Петросян — известный в Одессе врач-кардиолог. У юбиляра также есть правнук и правнучка.

Петр Петросян родился 4 мая 1918 года. В 1942 году окончил Азербайджанский мединститут, имеет высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология». В 1976 году ему присвоено звание «Заслуженный врач Украины», он автор 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. Отмечен многочисленными правительственными наградами.

Напомним, ранее секретами активного долголетия с «ФАКТАМИ» поделился 88-летний украинский хореограф Григорий Чапкис.