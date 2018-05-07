Украина потребовала от Норвегии прекратить выпуск пазлов с российским Крымом

Политика

Украинские власти обратились к правительству Норвегии оказать влияние на производителя головоломок L. A. Larsen, который в настоящее время выпускает серию пазлов, среди которой есть карта, на которой Крым и Севастополь показаны как принадлежащие России. Об этом сообщает местное издание ABC Nyheter.

Узнав о происходящем, посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине.

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«Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L. A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи»,— говорится в письме.

Фроде Андерсен (Frode O. Andersen), глава отдела МИД Норвегии по коммуникациям, отметил в комментарии ABC Nyheter, что в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле.

Издание отмечает, что L. A. Larsen выпускает большое количество головоломок на многих языках, при этом в компании работает всего семь человек.

«Да, мы задавались вопросом, будет ли какая-либо на это реакция», — комментирует производство карт генеральный директор компании Ларс Кристиан Ларсен.

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Он подтверждает, что компания продает головоломки с картами, где оспариваемая территория Крыма включена в состав России, но отмечает, что украинские версии пазлов получат Крым в составе Украины.

«У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским в версии, которую мы отправляем туда. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию»,— отмечает глава компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», телеканал «СТБ» принес извинения зрителям за то, что в эфире появилась карта Украины без полуострова Крым. Как сообщили представители телеканала, по итогам служебного расследования было прекращено сотрудничество с режиссером монтажа.