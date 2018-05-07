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Воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги взяли под стражу
Павлоградский горрайсуд принял решение о мере пресечения для бразильца Рафаэля Лусварги — бывшего боевика «ДНР». Суд поддержал позицию прокуратуры и постановил взять бразильца под стражу на 60 суток до 5 июля 2018 года.
Суд согласился, что, учитывая отсутствие у подследственного постоянного места жительства в Украине, риск выезда подследственного за пределы страны, а также ввиду большого общественного резонанса дела и тяжести вменяемых Лусварги статей, нет оснований выбирать мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
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Адвокат Лусварги Валентин Рыбин еще на этапе заявления ходатайств заявил, что его подзащитный скорее всего окажется в следственном изоляторе по итогам судебного заседания.
Напомним, в январе 2017 года Лусварги был осужден к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. Дело вернули на новое судебное рассмотрение и передали другому суду. Заседание назначено на 15 мая.
По данным следствия, бразилец с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.
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