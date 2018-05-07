- 23:21 Бренд Adidas удалил с сайтов фото одежды с советской символикой
- 23:05 Кремль засекретил указы о бывших политзаключенных Чийгозе и Умерове
- 22:29 В Черноморске задержали украинского военнослужащего-дезертира, оставшегося в оккупированном Крыму
- 22:13 Два областных центра Украины превратились в Венецию
- 22:10 Желающих выйти на марши 9 мая стало меньше на 200 тысяч
- 21:39 То ли еще будет: «Киевводоканал» предупредил должников об ужесточении ответственности
- 21:25 «Биткойновый» грабеж в Одессе: виновный предстанет перед судом
- 21:16 В Донецкой и Луганской областях ограничен въезд в ряд населенных пунктов (список)
- 21:14 В Киеве чиновники фальсифицировали данные исследований лекарств, — Фискальная служба
- 21:12 Воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги взяли под стражу
То ли еще будет: «Киевводоканал» предупредил должников об ужесточении ответственности
Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который вступает в силу 10 июня нынешнего года, ответственность потребителя за имеющуюся непогашенную задолженность повысится. Предусматривается, что за каждый день просрочки будет насчитываться пеня (платить по квитанциям следует не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не оговорено в договоре), также могут вводить ограничения на услуги или вообще прекратят их оказывать злостным неплательщикам.
Как сообщили в «Киевводоканале», киевлянам направили в апреле более 125 тысяч предупредительных писем с указанием долгов (общая их сумма превышает 303 миллиона гривен). Ознакомиться со списком должников можно на сайте «Киевводоканала».
В компании рекомендуют прежде всего реструктуризировать задолженность, заключив соответствующий договор, затем оформить субсидию и поставить водомеры. Напомним, что субсидию в местном управлении соцзащиты потребитель может оформить лишь при наличии договора о реструктуризации долга.
Если же неплательщики не идут на контакт и не согласны на компромиссное решение по поэтапному погашению долга, поставщик услуг вынужден будет прибегнуть к кардинальным мерам: ограничить водоснабжение и водоотведение. Поэтому «Киевводоканал» предлагает погасить накопившиеся долги и не доводить ситуацию до крайности. Более детальную информацию предоставят в расчетном департаменте по адресу: улица Электротехническая, 16, телефоны: (044) 202−02−02, (044) 515 13 16; факс (044) 548 12 33.
Напомним, что об оформлении договора с «Киевводоканалом» детальнее можно узнать здесь. Контакт-центр для жителей многоквартирных домов:
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице отключат горячую воду до лета.
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”