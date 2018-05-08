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- 6:56 Баффет назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате"
Баффет назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате"
Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает, что биткойн — «это крысиный яд в квадрате». Об этом он заявил на ежегодной встрече акционеров Berkshire Hathaway, сообщает Bitcoin-news со ссылкой на Independent.
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Заместитель главы компании Чарли Мангер, в свою очередь, назвал торговлю криптовалюта «безумием».
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Ранее Баффет заявлял, что не намерен инвестировать в криптовалюту. Брокер выразил уверенность в том, что «она плохо закончат», при этом добавив, что не знает, когда именно это произойдет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад аукцион CharityBuzz выставил на продажу право обеда с Уорреном Баффетом. Тогда анонимный покупатель за встречу с миллиардером заплатил около $ 3,4 млн.
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