Баффет назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате"

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Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает, что биткойн — «это крысиный яд в квадрате». Об этом он заявил на ежегодной встрече акционеров Berkshire Hathaway, сообщает Bitcoin-news со ссылкой на Independent.

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Заместитель главы компании Чарли Мангер, в свою очередь, назвал торговлю криптовалюта «безумием».

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Ранее Баффет заявлял, что не намерен инвестировать в криптовалюту. Брокер выразил уверенность в том, что «она плохо закончат», при этом добавив, что не знает, когда именно это произойдет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад аукцион CharityBuzz выставил на продажу право обеда с Уорреном Баффетом. Тогда анонимный покупатель за встречу с миллиардером заплатил около $ 3,4 млн.