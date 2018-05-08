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Небесные тела: Джордж и Амаль Клуни покорили Нью-Йорк (фото)
В понедельник, 7 мая, в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал MetGala. Это благотворительное мероприятие, которое проводит Метрополитен-музей и Институт искусства костюма. Бал собирает практически всех знаменитостей. Дамы стремятся поразить присутствующих своими нарядами. Для модниц Met Gala важнее любой из церемоний, включая вручение премии «Оскар».
В этот раз тема бала звучала так — «Небесные тела: Мода и католическое воображение». Это предполагало наличие в выбранном наряде религиозной нотки. Кто и насколько справился с задачей, судите сами.
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Фото Getty Images
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”