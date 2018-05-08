Небесные тела: Джордж и Амаль Клуни покорили Нью-Йорк (фото)

Стиль жизни

В понедельник, 7 мая, в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал MetGala. Это благотворительное мероприятие, которое проводит Метрополитен-музей и Институт искусства костюма. Бал собирает практически всех знаменитостей. Дамы стремятся поразить присутствующих своими нарядами. Для модниц Met Gala важнее любой из церемоний, включая вручение премии «Оскар».

В этот раз тема бала звучала так — «Небесные тела: Мода и католическое воображение». Это предполагало наличие в выбранном наряде религиозной нотки. Кто и насколько справился с задачей, судите сами.

Певица Рианна

Дженнифер Лопес и ее коронная поза

Ким Кардашьян в золоте

Стильная Амаль и гордый Джордж Клуни

Сестра Джиджи…

… и сестра Белла

Миллиардер Илон Маск с новой пассией

Актриса Блейк Лайвли

Звезда Голливуда Брэдли Купер и звезда подиума Ирина Шейк

Фото Getty Images