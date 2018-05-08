В Нацсовете отреагировали на скандальный ролик «Интера»

Политика

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отреагировали на возмущение, вспыхнувшее в социальных сетях в связи с распространением ролика телеканала «Интер» к 9 мая.

«Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, каковыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде „голубого огонька“, не являются свободой слова, не точкой зрения, а действиями, направленными на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более — пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения», — говорится в заявлении.

В Нацсовете призвали вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, обращаться толерантно и с уважением ко всем согражданам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на «Интере» заявили о присвоении улицам в Украине «имен фашистских преступников».