- 13:20 Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников в реанимации
- 13:16 Массовое отравление шаурмой в Одессе: девять человек — в инфекционной больнице
- 13:15 СБУ провела обыски дома у руководителей компартии
- 13:10 Суд отказался арестовать зампредседателя Черновицкого горсовета
- 13:09 В Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам
- 12:48 В Нацсовете отреагировали на скандальный ролик «Интера»
- 12:47 Парламент Армении избрал нового премьер-министра
- 12:44 Неизвестный киевлянин перечислил в госбюджет рекордную сумму налогов
- 12:44 Праздновать 9 мая День Победы — это «абсолютно правильно», — Вятрович
- 12:39 Суд арестовал «идейного» убийцу-рецидивиста, воевавшего за «ДНР»
В Нацсовете отреагировали на скандальный ролик «Интера»
В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отреагировали на возмущение, вспыхнувшее в социальных сетях в связи с распространением ролика телеканала «Интер» к 9 мая.
«Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, каковыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде „голубого огонька“, не являются свободой слова, не точкой зрения, а действиями, направленными на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более — пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения», — говорится в заявлении.
В Нацсовете призвали вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, обращаться толерантно и с уважением ко всем согражданам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на «Интере» заявили о присвоении улицам в Украине «имен фашистских преступников».
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”