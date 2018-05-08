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СБУ провела обыски дома у руководителей компартии (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Киеве и области по месту жительства руководителей компартии. Обыски были назначены в рамках проверки сведений о причастности партии к антигосударственной деятельности.
Как сообщает СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Выяснилось, что пропаганду по поручению российских кураторов планировалось распространять 9 мая, чтобы спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений.
Правоохранители уже установили, что по поручению российских кураторов должны были состояться проплаченные акции протеста. Их конечная цель — дестабилизация ситуации в Украине, подготовка почвы для свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (действия с целью захвата государственной власти и государственная измена).
Напомним, на 9 мая в Украине запланированы около 1500 массовых акций с участием 400 тыс. человек. Полиция предупредила, что будет строго пресекать появление на акциях граждан с запрещенной коммунистической символикой и «георгиевскими» ленточками.
Фото ssu.gov.ua
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