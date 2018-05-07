Желающих выйти на марши 9 мая стало меньше на 200 тысяч

Политика

На 9 мая по Украине заявлено проведение около 1500 массовых акций в крупных городах и областных центрах. Еще около 500 акций должны состояться 8 мая, в День памяти и примирения. Организаторы акций заявили участие 400 тыс. человек.

В сравнении с прошлым годом ощутимо меньше стало тех, кто собирается провести выходной день на акциях, митингах и шествиях. Как сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире «5 канала», в 2017 году на тот же период были заявлены 1800 акций и 600 тыс. участников.

Охранять порядок на улицах городов будут около 20 тыс. полицейских и нацгвардейцев (17 тыс. представителей полиции и около 3 тыс. бойцов НГУ).

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Советник министра предостерег граждан от провоцирования правоохранителей георгиевскими ленточками или коммунистической символикой. «У нас есть закон, который запрещает „георгиевскую“ ленту. У нас есть несколько фактов наложения штрафа за ее ношение. Более того, есть решение суда за ношение коммунистической символики… Не рекомендовал бы гражданам Украины проверять на работоспособность правоохранительную систему», — заявил Варченко.

Также советник предупредил об ответственности за вовлечение детей в акции российских пропагандистов. «Использовать детей, чтобы посмотреть, как люди отреагируют… Конечно, на детей мы будем реагировать с большой любовью. Но те, кто это организуют, будут нести ответственность, в том числе за цинизм — использование детей», — отметил Варченко.

Напомним, ранее полиция предупредила, что не допустит использование участниками акции «Бессмертный полк» коммунистической символики.

Фото youtube.com