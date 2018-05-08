Три экс-президента Украины поддержали создание автокефальной православной церкви

Политика

Предоставление автокефалии православной церкви в Украине сыграет важную роль в развитии государства. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук во время пресс-конференции трех экс-президентов Украины относительно предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

Он отметил, что такую позицию три экс-президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — изложили в подписанном совместно обращении к украинскому народу.

«Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольский матерью-церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развития религиозной свободы, и будет способствовать укреплению межконфессионального диалога в нашей стране!» — сказал Кравчук, зачитывая письмо.

По словам Кравчука, именно единство украинского народа является большой силой, укреплять которую будет автокефальная православная поместная церковь, и это станет непреодолимой духовной победой в борьбе с Российской церковью в Украине.

«Поэтому, мы поддерживаем усилия президента Украины Петра Порошенко по этому важнейшему для Украины вопросу и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям с призывом объединиться вокруг этой великой цели и активно работать», — подчеркнул первый президент Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Петр Порошенко, выступая в парламенте, заявил, что предоставление автокефалии Киевскому патриархату окончательно уничтожит «русский мир» в Украине.

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