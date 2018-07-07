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Политика

Россия не признает независимость Украины, — российский политик

22:46 7 июля 2018   1143
Леонид Гозман
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Российская власть отрицает украинскую государственность и считает Украину частью России. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Продолжается линия на отрицание вашей (украинской. — Авт.) государственности! Одна из проблем взаимоотношений нашей (российской. — Авт.) власти с Украиной состоит в том, что наша власть не может принять независимость Украины! Понимаете?» — сказал он.

По его словам, российские политики считают Украину и Беларусь частью России.

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«Украина, в их понимании, также как и Беларусь — это часть России. Поэтому, эти названия Новороссия, Малороссия… Это часть России! Они не могут с этим никак примириться!» — говорит он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский заявил, что Россия начнет осенью этого года полномасшабную гибридную войну против Украины.

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