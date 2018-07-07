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Трамп обеспокоен гигантским ядерным арсеналом РФ, — российский политик

23:24 7 июля 2018   253
Леонид Гозман
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президенту США Дональду Трампу наплевать на аннексию Россией украинского Крыма, он больше взволнован ядерным потенциалом, которым располагает Кремль. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Трампу на это наплевать, ему наплевать, что Россия — агрессор, и что Украина — жертва, что Крым — украинский, а его захватила Россия. Ему на это наплевать! А на что ему не наплевать? Ему не наплевать на то, что у России гигантский ядерный потенциал, гигантский ядерный арсенал! В этом смысле он совершенно прав, когда говорит, что с субъектом этого ядерного потенциала надо разговаривать! Агрессор он, или не агрессор, хороший он или плохой! Или он — исчадие ада… Это не имеет никакого значения! С ним надо разговаривать для безопасности Америки и для безопасности человечества. Со Сталиным разговаривали, и с Путиным будут разговаривать!» — заявил он.

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Как писали «ФАКТЫ», встреча президентов США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Многочисленные обозреватели указывают, что Трамп серьезно подготовится к общению с президентом России, чтобы гарантировать, что саммит будет способствовать интересам США.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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