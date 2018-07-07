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Трамп обеспокоен гигантским ядерным арсеналом РФ, — российский политик
Президенту США Дональду Трампу наплевать на аннексию Россией украинского Крыма, он больше взволнован ядерным потенциалом, которым располагает Кремль. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Трампу на это наплевать, ему наплевать, что Россия — агрессор, и что Украина — жертва, что Крым — украинский, а его захватила Россия. Ему на это наплевать! А на что ему не наплевать? Ему не наплевать на то, что у России гигантский ядерный потенциал, гигантский ядерный арсенал! В этом смысле он совершенно прав, когда говорит, что с субъектом этого ядерного потенциала надо разговаривать! Агрессор он, или не агрессор, хороший он или плохой! Или он — исчадие ада… Это не имеет никакого значения! С ним надо разговаривать для безопасности Америки и для безопасности человечества. Со Сталиным разговаривали, и с Путиным будут разговаривать!» — заявил он.
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Как писали «ФАКТЫ», встреча президентов США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Многочисленные обозреватели указывают, что Трамп серьезно подготовится к общению с президентом России, чтобы гарантировать, что саммит будет способствовать интересам США.
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