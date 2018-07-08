Украина

Хуг о Золотом-4: ОБСЕ не фиксировала, что его контролируют боевики

Первый заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в текущем году СММ не фиксировала, что населенный пункт Золотое-4, о взятии контроля над которым недавно сообщили в операции Объединенных сил, находилось под контролем вооруженных формирований.

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В интервью «Громадскому», говоря о том, что происходит в «серой зоне», Александр Хуг подчеркнул, что такого термина нет в Минских договоренностях: «В этом году ни разу СММ не зафиксировало, что поселение Золотое-4 находилось под контролем вооруженных формирований. Но недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно: бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих ВСУ на территории этого населенного пункта».

В СММ подчеркивают, что одно время фиксировалось снижение количества нарушений режима прекращения огня после объявления «хлебного перемирия».

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«Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений спала до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого упал тяжкий груз насилия, которое мы фиксируем до сих пор. Первопричины насилия не устранены», — отметил он и добавил, что причиной является близкое расположение противоборствующих сторон и размещение тяжелого вооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине.