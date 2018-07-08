- 14:30 На Кипре установили пятиметрового быка «одесского» происхождения из металлолома
- 14:06 ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации
- 13:50 «Химическое» ЧП в Польше: госпитализированы 14 человек
- 13:18 Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности
- 12:55 Сторонник Brexit солгал о встречах с россиянами, — СМИ
- 12:30 Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
- 12:15 "Их там нет": Захарченко сфотографировался с матерями погибших в "ДНР" россиян
- 12:14 Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет
- 12:14 Чубаров — россиянам: готовьте своего "царя" на этап в Гаагу
- 11:48 В Черном море — корабли НАТО
Хуг о Золотом-4: ОБСЕ не фиксировала, что его контролируют боевики
Первый заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в текущем году СММ не фиксировала, что населенный пункт Золотое-4, о взятии контроля над которым недавно сообщили в операции Объединенных сил, находилось под контролем вооруженных формирований.
Читайте также: С начала года оружие применялось на Донбассе 140 тысяч раз, — Хуг
В интервью «Громадскому», говоря о том, что происходит в «серой зоне», Александр Хуг подчеркнул, что такого термина нет в Минских договоренностях: «В этом году ни разу СММ не зафиксировало, что поселение Золотое-4 находилось под контролем вооруженных формирований. Но недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно: бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих ВСУ на территории этого населенного пункта».
В СММ подчеркивают, что одно время фиксировалось снижение количества нарушений режима прекращения огня после объявления «хлебного перемирия».
Читайте также: В Раде заявили о провокации ОБСЕ
«Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений спала до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого упал тяжкий груз насилия, которое мы фиксируем до сих пор. Первопричины насилия не устранены», — отметил он и добавил, что причиной является близкое расположение противоборствующих сторон и размещение тяжелого вооружения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”