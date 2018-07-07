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- 21:20 В ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине
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В ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине
В ОБСЕ встревожились разработанным в Украине законопроектом о возможности внесудебного блокирования сайтов. Международная организация предлагает переписать текст проекта и не ставить под угрозу свободу слова, свободу СМИ и свободный доступ к информации в интернете.
Законопроект не только не рассматривался на текущей сессии, но даже не попал в повестку дня Верховной Рады. Тем не менее, в ОБСЕ считают проект недоработанным и предлагают усовершенствовать документ, прежде чем он будет внесен в сессионный зал.
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«Призываем законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное высказываний и свободу СМИ. Хоть и разделяем тревоги по поводу национальной безопасности Украины, законопроект должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости, и избегать применения чрезмерных мер», — говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлема Дезира.
Напомним, законопроект предполагал, что СБУ может временно блокировать определенные сайты с помощью провайдера. Предполагалось, что блокирование станет возможным без санкции суда на период, пока суд решает, санкционировать ли такой запрет.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”