Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине

21:20 7 июля 2018   103
интернет
Инф. «ФАКТОВ»

В ОБСЕ встревожились разработанным в Украине законопроектом о возможности внесудебного блокирования сайтов. Международная организация предлагает переписать текст проекта и не ставить под угрозу свободу слова, свободу СМИ и свободный доступ к информации в интернете.

Законопроект не только не рассматривался на текущей сессии, но даже не попал в повестку дня Верховной Рады. Тем не менее, в ОБСЕ считают проект недоработанным и предлагают усовершенствовать документ, прежде чем он будет внесен в сессионный зал.

Читайте также: «Роскомнадзор по-украински» не прошел: Рада не поддержала законопроект о блокировке сайтов

«Призываем законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное высказываний и свободу СМИ. Хоть и разделяем тревоги по поводу национальной безопасности Украины, законопроект должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости, и избегать применения чрезмерных мер», — говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлема Дезира.

Напомним, законопроект предполагал, что СБУ может временно блокировать определенные сайты с помощью провайдера. Предполагалось, что блокирование станет возможным без санкции суда на период, пока суд решает, санкционировать ли такой запрет.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины