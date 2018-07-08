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Происшествия

В России автобус с украинцами въехал в грузовик, есть жертвы (фото)

16:23 8 июля 2018   1541
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В ДТП в российском городе Орел утром в воскресенье, 8 июля, погибли двое граждан Украины, еще четверо пострадали. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что украинцы ехали в микроавтобусе, которым управлял также гражданин Украины. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Пострадавшие доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. К ним выехал консул Украины, который также взаимодействует с родственниками погибших с целью перевозки тел на родину.

Напомним, днем ранее ДТП с маршрутным автобусом произошло на трассе «Николаев-Одесса». Транспортным средством управлял водитель с эпилепсией.

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