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В России автобус с украинцами въехал в грузовик, есть жертвы (фото)
В ДТП в российском городе Орел утром в воскресенье, 8 июля, погибли двое граждан Украины, еще четверо пострадали. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.
Отмечается, что украинцы ехали в микроавтобусе, которым управлял также гражданин Украины. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
Пострадавшие доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. К ним выехал консул Украины, который также взаимодействует с родственниками погибших с целью перевозки тел на родину.
Напомним, днем ранее ДТП с маршрутным автобусом произошло на трассе «Николаев-Одесса». Транспортным средством управлял водитель с эпилепсией.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”