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Синоптик рассказала, какой погодой начнется новая неделя (карта)
В понедельник в Украине будет продолжаться жара — до 30 градусов, а на юге страны — до 33 градусов. Такой прогноз в Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, такая погода объясняется действием антициклона Фальк, который «давит» из Атлантики.
Периодические, но локальные дожди 9 июля ожидаются в южных, западных регионах и на Виннитчине. Напротив, на Волыни и Ровенщине осадков ждать не стоит.
В Киеве неделя начнется с температуры 27−28 градусов, днем есть вероятность локального дождя с грозой.
«Начинаются две райские недели года», — пишет Диденко, традиционно иллюстрируя прогноз синоптической картой Европы.
Напомним, воскресенье в Киеве обошлось без дождя.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”