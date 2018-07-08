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Украина

Синоптик рассказала, какой погодой начнется новая неделя (карта)

19:52 8 июля 2018   396
Цветок под дождем
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник в Украине будет продолжаться жара — до 30 градусов, а на юге страны — до 33 градусов. Такой прогноз в Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такая погода объясняется действием антициклона Фальк, который «давит» из Атлантики.

Периодические, но локальные дожди 9 июля ожидаются в южных, западных регионах и на Виннитчине. Напротив, на Волыни и Ровенщине осадков ждать не стоит.

В Киеве неделя начнется с температуры 27−28 градусов, днем есть вероятность локального дождя с грозой.

«Начинаются две райские недели года», — пишет Диденко, традиционно иллюстрируя прогноз синоптической картой Европы.

Напомним, воскресенье в Киеве обошлось без дождя.

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