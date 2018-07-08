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ФИФА предупредила Виду за проукраинское видео

20:56 8 июля 2018   576
Футболист
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида избежал дисквалификации за слова на камеру «Слава Украине!», произнесенные при праздновании победы «клетчатых» над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018. Эта фраза вызвала шквал негодования в стране-хозяйке мундиаля, из-за чего в Международной федерации футбола (ФИФА) вынуждены были отреагировать.

Согласно статье № 54 Дисциплинарного кодекса ФИФА, «во время матчей запрещены любые политические лозунги; также любой, кто провоцирует широкую общественность во время игры (примечательно, что Вида записывал свое видео не на футбольном поле стадиона в Сочи, а уже в раздевалке команды. — Авт.), будет дисквалифицирован на два поединка и оштрафован минимум на пять тысяч швейцарских франков (приблизительно пять тысяч долларов)».

Несмотря на всеобщую истерию со стороны россиян, чиновники ФИФА ограничились предупреждением Виде, о чем говорится в официальном заявлении пресс-службы главного футбольного органа, и Домагой сможет сыграть в предстоящем полуфинале с Англией, который пройдет 11 июля в Москве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности.

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