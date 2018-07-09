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Сводки ООС: ранены двое оккупантов
За минувшие сутки, 8 июля, российские оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
На Луганском направлении было тихо, на на Горловском и Светлодарском противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там оккупанты применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Южного был ранен украинский воин.
На Донецком и Мариупольском направлениях прошедшие сутки были горячими: противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.
В течение текущих суток, 9 июля, боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Также были обстреляны позиции ООС у Новозвановки и Водяного.
За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
По уточненным данным разведки, двое российских оккупантов получили ранения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Золотом-4 наконец появился участковый инспектор полиции.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”