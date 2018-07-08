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ООС: в Золотом-4 наконец появился участковый инспектор полиции
В населенном пункте Золотое-4 на Луганщине, которое было взято под контроль силами ООС, со 2 июля появились участковый инспектор полиции и другие представители власти. Об этом сообщила пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Таким образом украинские военные прокомментировали заявление первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что Золотое-4 не было оккупировано боевиками.
В пресс-центре отметили, что работы по улучшению тактического положения вокруг Золотого-4 велись еще во время АТО, а в настоящее время в этом районе созданы опорные пункты, что полностью устранило опасность действий диверсионно- разведывательных групп противника.
«Объединенные силы подчеркивают, что не нарушают Минских договоренностей при улучшении тактического положения на этом или другом направлении», — говорится в сообщении.
Напомним, о взятии под контроль сил ООС населенного пункта Золотое-4 стало известно 2 июля 2018 года.
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