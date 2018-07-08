ООС: в Золотом-4 наконец появился участковый инспектор полиции

Украина

В населенном пункте Золотое-4 на Луганщине, которое было взято под контроль силами ООС, со 2 июля появились участковый инспектор полиции и другие представители власти. Об этом сообщила пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Таким образом украинские военные прокомментировали заявление первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что Золотое-4 не было оккупировано боевиками.

В пресс-центре отметили, что работы по улучшению тактического положения вокруг Золотого-4 велись еще во время АТО, а в настоящее время в этом районе созданы опорные пункты, что полностью устранило опасность действий диверсионно- разведывательных групп противника.

«Объединенные силы подчеркивают, что не нарушают Минских договоренностей при улучшении тактического положения на этом или другом направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, о взятии под контроль сил ООС населенного пункта Золотое-4 стало известно 2 июля 2018 года.