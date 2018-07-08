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"Хлебное перемирие" на Донбассе нарушено пять раз, ранен украинский боец
С начала суток 8 июля, российско-террористические войска на Донбассе пять раз нарушали «хлебное перемирие», один украинский боец был ранен. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Огонь по украинским позициям боевики вели с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Пивденное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.
«Российские оккупационные войска пять раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате подлого обстрела врага на Горловском направлении ранения получил один защитник Украины», — говорится в сообщении.
Потери среди врага уточняются.
Напомним, министр экологии Украины обвинил боевиков в уничтожении региона.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”