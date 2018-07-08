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Украина

"Хлебное перемирие" на Донбассе нарушено пять раз, ранен украинский боец

18:56 8 июля 2018   58
Операция объединенных сил
Инф.»ФАКТОВ»

С начала суток 8 июля, российско-террористические войска на Донбассе пять раз нарушали «хлебное перемирие», один украинский боец был ранен. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Огонь по украинским позициям боевики вели с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Пивденное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.

«Российские оккупационные войска пять раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате подлого обстрела врага на Горловском направлении ранения получил один защитник Украины», — говорится в сообщении.

Потери среди врага уточняются.

Напомним, министр экологии Украины обвинил боевиков в уничтожении региона.

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