Украина

"Хлебное перемирие" на Донбассе нарушено пять раз, ранен украинский боец

С начала суток 8 июля, российско-террористические войска на Донбассе пять раз нарушали «хлебное перемирие», один украинский боец был ранен. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Огонь по украинским позициям боевики вели с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Пивденное, Авдеевка, Широкино и Лебединское.

«Российские оккупационные войска пять раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате подлого обстрела врага на Горловском направлении ранения получил один защитник Украины», — говорится в сообщении.

Потери среди врага уточняются.

Напомним, министр экологии Украины обвинил боевиков в уничтожении региона.

