Фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду за поддержку (фото)

Спорт

Фанаты киевского «Динамо» поблагодарили защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за победу в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над Россией (2:2; по пенальти — 4:3) и за видеообращение.

Во время состоявшегося в Австрии спарринга между «Динамо» и швейцарским «Люцерном» — 1:1 (Беседин, 64 — Гретер, 58) за воротами висел баннер в честь хорватского защитника, ранее выступавшего в составе киевлян.

На нем было написано на хорватском языке Hvala Domagoj! («Спасибо, Домагой!»). Напомню, что в поединке с россиянами Вида отметился голом в экстратайме и точно исполнил удар в серии послематчевых пенальти. После матча футболист турецкого «Бешикташа» и еще один бывший игрок «Динамо» Огнен Вукоевич записали видео, в котором Вида сказал «Слава Украине!». За это видео чиновники ФИФА вынесли Виде предупреждение, о чем говорится в официальном заявлении пресс-службы главного футбольного органа.

Кстати, как сообщает издание Mirror, Домагой Вида благодаря успешному выступлению на ЧМ-2018 попал в сферу интересов английского «Ливерпуля», который готов заплатить за хорвата 12 млн фунтов стерлингов (13,6 млн евро).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, чир президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал скандал, разразившийся после публикации небольшого видеоролика, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над сборной РФ говорит «Слава Украине!».

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