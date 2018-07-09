Украинские фехтовальщицы остались без экипировки перед ЧМ

Спорт

Женская сборная по фехтованию на саблях столкнулась с непредвиденными проблемами на тренировочном сборе, который проводит в Японии накануне чемпионата мира.

По приезде в Страну восходящего солнца Ольга Харлан (на фото в заголовке), Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова обнаружили, что их багаж с полной экипировкой, в том числе и фехтовальные чехлы с оружием… застрял в Париже, где они делали пересадку. Уже на протяжении недели украинки вынуждены тренироваться в чужой форме.

«Мое лицо отображает злость, грусть или все вместе. Но так происходит тогда, когда тебе говорят, что ты получишь свой багаж на пятый день после его потери в аэропорту Парижа, но из-за погодных условий в Японии ты его получишь еще минимум через пять дней! И тебе просто нечего сказать… Счастливчики?! Это про нас!» — написала в Instagram лидер украинской команды Ольга Харлан.

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Отмечу, что мировое первенство стартует в китайском городе Уси 19 июля. На минувшем чемпионате, прошедшем в 2017 году в немецком Лейпциге, украинки завоевали две медали: Ольга Харлан выиграла «золото» в индивидуальной сабле, а Елена Кривицкая стала бронзовой призеркой в шпаге.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Харлан завоевала девятнадцатую в карьере медаль чемпионатов Европы.