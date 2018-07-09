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- 22:20 Тренер Гассиева предрекает Усику нокаут в финале суперсерии
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Тренер Гассиева предрекает Усику нокаут в финале суперсерии
Перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом) представители российского спортсмена уверены в своей победе.
«Я думаю, что в 12-раундовом противостоянии Гассиев остановит Усика, поскольку является более тяжелым и мощным боксером с сильным ударом. Александр — очень сложный соперник, однако решающее значение может иметь физическая мощь Мурата. Если Усик такой глупый, чтобы не закончить бой досрочно, то в итоге он может отправиться в нокаут или получить травму. При этом в любом случае он является величайшим боксером», — отметил тренер российского бойца мексиканец Абель Санчес.
А вот сам Гассиев сохраняет спокойствие и демонстрирует, пока на словах, уверенность в своих силах. «Я очень рад предстоящему событию, полностью осознаю его важность, надеюсь, что наш бой будет соответствовать тому шуму, который сопровождает предстоящее событие, и, надеюсь, этот день войдет в историю бокса. Эмоционально я подхожу к этому бою, как и к любому другому. Понимаю важность и ответственность предстоящего события. Все мои бои с 2016 года имели статус „все или ничего“, поражение в любом из них сильно ударило бы по моей карьере. Единственная разница у этого боя с остальными — количество поясов на кону», — сказал россиянин.
Напомню, что бой пройдет в субботу, 21 июля, в московском спорткомплексе «Олимпийский». В прямой трансляции бой покажет телеканал «Интер».
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