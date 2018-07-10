ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков

Спорт

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать помошника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен) за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение).Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на пресс-службу Хорватского футбольного союза.

Причиной наказания стало появление в социальных сетях видео, в котором Вукоевич и игрок сборной Домагой Вида посвящают победу в четвертьфинале над Россией своим украинским друзьям, а Вида произносит фразу «Слава Украине!». Вукоевич заявил, что «эта победа за „Динамо“ и за Украину».

Дисциплинарный комитет принял во внимание то, что Вукоевич и хорватская федерация извинились за инцидент, а функционер покинул расположение сборной. В ФИФА отметили, что в случае повторного нарушения устава санкции будут более серьезными

Напомним, что 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

«Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.