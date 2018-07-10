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Украина

Фронтовые сводки: украинский боец ранен, пророссийский террорист — убит

8:08 10 июля 2018   42
Операция объединенных сил
Инф. «ФАКТОВ»

Обстановка в районе Операции объединенных сил на Донбассе 9 июля оставалась контролируемой, невзирая на продолжающиеся вооруженные провокации боевиков. В пресс-центре Штаба ООС констатировали, что за сутки противник совершил 23 обстрела укреплений украинских военных, применяя БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один воин ВСУ получил ранение.

Это произошло на самом «горячем» направлении — Мариупольском. Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем оказались позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского и Широкино.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях огонь по нашим позициям открывался на подступах к населенным пунктам Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там террористы применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огно по позициям защитников Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного.

С начала суток 10 июля враг уже шесть раз нарушил режим прекращения огня. Были обстреляны позиции наших защитников в районе Орехового, Водяного, Широкино и Лебединского.

По уточненным данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.

Напомним, за минувшие сутки на линии соприкосновения был зафиксирован 21 обстрел позиций сил ООС.

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