Российские тюремщики заставили украинца Кияшко отказаться от адвоката

Мир

Задержанного в России полтавского юриста Игорь Кияшко сотрудники ФСБ заставили отказаться от услуг адвоката и продолжают склонять к подписанию признания в шпионаже. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила его супруга Марина.

Она отметила, что муж страдает гипертонией, и ей не известно, получает ли он какую-то медицинскую помощь

Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля, обвинив его в попытке контрабанды деталей военных самолетом. По словам уже бывшего адвоката, украинцу было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 («Подготовка к незаконному перемещению оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники»).

В настоящее время украинца удерживают в Нижегородском СИЗО.

Напомним, ранее российские тюремщики отказались фиксировать последствия избиения в СИЗО другого незаконно удерживаемого украинца — Павла Гриба.

