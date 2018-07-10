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Российские тюремщики заставили украинца Кияшко отказаться от адвоката
Задержанного в России полтавского юриста Игорь Кияшко сотрудники ФСБ заставили отказаться от услуг адвоката и продолжают склонять к подписанию признания в шпионаже. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила его супруга Марина.
Она отметила, что муж страдает гипертонией, и ей не известно, получает ли он какую-то медицинскую помощь
Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля, обвинив его в попытке контрабанды деталей военных самолетом. По словам уже бывшего адвоката, украинцу было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 («Подготовка к незаконному перемещению оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники»).
В настоящее время украинца удерживают в Нижегородском СИЗО.
Напомним, ранее российские тюремщики отказались фиксировать последствия избиения в СИЗО другого незаконно удерживаемого украинца — Павла Гриба.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”