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В Киеве прощаются с легендарным украинцем Левком Лукьяненко (фото)
В Клубе Кабинета министров Украины продолжается церемония прощания с легендарным украинским политиком, одним из авторов Акта о провозглашении независимости Украины Левком Лукьяненко.
Почтить память покойного пришли сотни людей — как политиков и общественных деятелей, так и простых киевлян.
По завершению церемонии тело перевезут во Владимирский собор, после отпевания в котором диссидента похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Церемония похорон начнется ориентировочно в 13.30.
Напомним, Лукьяненко скончался 7 июля в возрасте 89 лет.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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