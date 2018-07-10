Украина

В Киеве прощаются с легендарным украинцем Левком Лукьяненко (фото)

В Клубе Кабинета министров Украины продолжается церемония прощания с легендарным украинским политиком, одним из авторов Акта о провозглашении независимости Украины Левком Лукьяненко.

Почтить память покойного пришли сотни людей — как политиков и общественных деятелей, так и простых киевлян.

По завершению церемонии тело перевезут во Владимирский собор, после отпевания в котором диссидента похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Церемония похорон начнется ориентировочно в 13.30.

Напомним, Лукьяненко скончался 7 июля в возрасте 89 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»