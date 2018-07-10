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Крымчане массово ринулись на Кубань, — Тымчук
Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что после частичного открытия движения по широко разрекламированному мосту поток туристов в оккупированный РФ Крым не увеличился.
«Даже российские пропагандисты признают, что к заметному увеличению числа туристов в Крыму это не привело. Некоторый ажиотаж наблюдался только в первые недели, когда россияне ехали посмотреть собственно на сам мост. Наоборот — зафиксирована тенденция, на которую в РФ явно не рассчитывали: крымчане массово ринулись на Кубань, чтобы вкусить благ цивилизации, которых их лишила Россия после аннексии. Так, на данный момент основным бенефициаром открытия моста является ресторан МакДональдс в Анапе, ставший местом паломничества жителей восточного Крыма (в соцсетях масса сообщений от счастливых пожирателей бездуховных гамбургеров).
По его словам, не менее показательной является и история с «федеральной трассой» «Таврида». «Это шоссе, как и мост, по сути, являются объектами военной инфраструктуры, предназначенной для насыщения Крыма войсками. Но если мост кое-как доделали и, хоть и в ограниченном режиме, но открыли, с трассой все гораздо хуже. Российское воровство и раздолбайство привели к тому, что трасса превращается в долгострой», — утверждает народный депутат, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях показали, как была остановлена работа паромной Керченской переправы.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”