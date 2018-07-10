Крымчане массово ринулись на Кубань, — Тымчук

Украина

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что после частичного открытия движения по широко разрекламированному мосту поток туристов в оккупированный РФ Крым не увеличился.

«Даже российские пропагандисты признают, что к заметному увеличению числа туристов в Крыму это не привело. Некоторый ажиотаж наблюдался только в первые недели, когда россияне ехали посмотреть собственно на сам мост. Наоборот — зафиксирована тенденция, на которую в РФ явно не рассчитывали: крымчане массово ринулись на Кубань, чтобы вкусить благ цивилизации, которых их лишила Россия после аннексии. Так, на данный момент основным бенефициаром открытия моста является ресторан МакДональдс в Анапе, ставший местом паломничества жителей восточного Крыма (в соцсетях масса сообщений от счастливых пожирателей бездуховных гамбургеров). Т. е. , фактически мост построен для того, чтобы выбраться из Крыма. Это вызывает некоторый ступор у адептов аннексии», — пишет на своей страничке в Facebook Дмитрий Тымчук .

По его словам, не менее показательной является и история с «федеральной трассой» «Таврида». «Это шоссе, как и мост, по сути, являются объектами военной инфраструктуры, предназначенной для насыщения Крыма войсками. Но если мост кое-как доделали и, хоть и в ограниченном режиме, но открыли, с трассой все гораздо хуже. Российское воровство и раздолбайство привели к тому, что трасса превращается в долгострой», — утверждает народный депутат, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях показали, как была остановлена работа паромной Керченской переправы.