ЧМ-2018: Франция третий раз в истории сыграет в финале чемпионата мира

Спорт

½ финала Франция — Бельгия — 1:0 Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Лукас-Франсуа, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе. Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Витсель, де Брюйне, Феллайни (Карраско, 80), Э. Азар, Дембеле (Мертенс, 60), Лукаку, Шадли (Батшуайи, 90+1). Гол: Юмтити (51).

Чаще, чем со своими географическими соседями бельгийцами, сборная Франции не встречалась ни с одной командой. Дуэль в Санкт-Петербурге (без учета матчей на Олимпийских играх) стала 74-й в истории противостояний. Причем бельгийцы побеждали чаще — 30 раз (24 выигрыша у Франции, а еще 19 встреч завершились вничью). Хотя на мировых первенствах соперники ранее противостояли друг другу всего дважды, и в обоих случаях успех сопутствовал французам: 3:1 в 1/8 финала на ЧМ-1938 и победа в овертайме 4:2 в матче за третье место на ЧМ-1986.

Поединок, в котором определялся первый финалист турнира, собрал на трибунах стадиона многих почетных гостей. В частности, за своих болели президент Франции Эммануэль Макрон, король Бельгии Филипп с королевой Матильдой, а также министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс. Французская федерация футбола даже заказала самолет для семей игроков сборной. При этом в числе приглашенных оказалась известная актриса и модель 51-летняя Памела Андерсон — спутница… 32-летнего полузащитника «трехцветных» Адиля Рами.

«А знаете, я в детстве больше болел за Францию, чем за Бельгию. Ведь в школу пошел в 1998-м», — ударился в воспоминания перед игрой один из лидеров сборной Бельгии Эден Азар, кстати, выступающий на турнире со своим родным братом Торганом. Именно тогда, 20 лет назад, Франция на домашнем турнире завоевала единственное в своей истории «золото» чемпионата мира. И двое из тех, кто ковал тот успех на футбольном поле, поздним вечером 10 июля 2018-го оказались по разные стороны баррикад. Дидье Дешам — главный тренер французов, а лучший бомбардир в истории национальной команды Тьерри Анри — помощник наставника сборной… Бельгии.

Первый тайм противостояния, за которым с трибун наблюдали 64 286 болельщиков, завершился нулевой ничьей. Периодически лучше действовали то одни, то другие. И голкиперам команд Тибо Куртуа и Уго Льорису, который в этот вечер догнал своего тренера Дешама по числу матчей за сборную Франции (по 103 игры), пришлось по разу демонстрировать свою реакцию (по ударам в створ ворот — 2:1 в пользу французов). Оставалось ждать еще как минимум 45 минут, чтобы узнать, сбудется ли предсказание Ахилла (кота-оракула из Эрмитажа), который «поставил» на Бельгию.

От «футбольных шахмат» командам Мартинеса и Дешама пришлось отказаться уже на 51-й минуте, когда защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити (на фото) точным ударом головой вывел Францию вперед — 1:0 (впервые с 1998 года на ЧМ отличились точными ударами сразу три игрока обороны «трехцветных» — Павар, Варан и Юмтити). Больше взятий ворот болельщики так и не дождались, хотя могли забить и те, и другие. Кстати, в XXI веке четыре полуфинала из восьми завершились именно со счетом 1:0.

Бельгийцы прервали свою серию без поражений, длившуюся целых 24 (!) поединка, и теперь 14 июля сыграют в матче за третье место. А вот Франция третий раз в своей истории сразится в решающей дуэли чемпионата мира (15 июля в Москве с победителем пары Хорватия — Англия). В 1998-м «трехцветные» поднялись на вершину, а вот в 2006-м проиграли Италии. В том самом финале, когда Зинедин Зидан боднул головой Марко Матерацци.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бельгия сенсационно не пустила Бразилию в полуфинал.

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