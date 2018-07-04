11 июля 2018

Ну, кто из нас, скажите, в детстве не мечтал? Нет, не только, конечно, о том, как бы стать космонавтом или знаменитым модельером, журналистом или капитаном дальнего плавания. Детские мечты, особенно самые первые, осознанные, как правило, сводились к обладанию заветной игрушкой и ежедневным доступом к шоколадным конфетам. Может быть, кто-то станет это отрицать. Но лично я в своем непростом интернатском детстве не знал ни одного ребенка, не мечтавшего о неограниченном доступе к шоколаду. Я, честно говоря, и взрослых таких не знаю. Понимаю, что они, безусловно, есть. И их, очевидно, даже немало. Только вот я таких не знаю.

Наверняка все уже слышали о том, что сегодня в мире отмечают День шоколада. И именно этим вызвано мое обращение к самой сладкой из всех возможных тем. Изучая материалы, связанные с историей шоколадных страстей, неожиданно для себя узнал о том, что немало известнейших исторических личностей страдали буквально болезненной привязанностью к шоколаду. И не только, кстати, сердобольная мать Тереза, ездившая по всему миру, спасая детей и взрослых, и впоследствии причисленная за сотворенные ею чудеса к лику святых. Но и, к примеру, весьма известная в середине 18-го века маркиза де Помпадур, фаворитка короля, стоявшая у истоков создания во Франции первой фарфоровой мануфактуры, тоже без шоколада буквально дня не могла прожить.

Это и понятно. Ведь многие ученые именно женщинам приписывают частую зависимость от лакомства, которое католическая церковь много веков назад даже считала колдовским (!) из-за его качеств, дарящих человеку дополнительную энергию и позволяющих переживать ощущение эйфории. Некоторые эксперты сравнивают влияние шоколада на человека с поцелуем, который, по их мнению, оставляет менее длительный след в чувственном восприятии сиюминутного счастья.

Кстати, знатоки подсчитали, что больше всего в мире шоколада употребляют жители Швейцарии — в среднем около 14 килограммов в год! Хотя мне всегда казалось, что такого количества шоколадных магазинов, как в Бельгии, нет нигде в мире. Весь Брюссель буквально пропах сладко-дурманящим запахом шоколада, перебить который способен запах ну разве что множества уличных киосков, выпекающих знаменитые вафли. Хотя ведь и эти вафли чаще всего заказывают обильно политые густым бельгийским шоколадом…

Но, если признаться, наибольшее потрясение мы с детьми пережили, отдыхая в турецком отеле, где все было включено. Этим «все включено» уже никого не удивишь. Но в том отеле была одна коварная «фишка», которую прежде никогда не приходилось встречать даже такому искушённому путешественнику, как ваш покорный слуга. Постояльцы этого отеля могли с утра и до вечера пользоваться услугами работавшей только для них (!) настоящей шоколадной фабрики!!! Вынести это испытание было практически невозможно. Можно было отказаться и от спиртного, и от изобилия турецкого «шведского стола». Но кто мог отказаться от манящего тонким запахом настоящего чёрного шоколада?! С любыми наполнителями или вовсе без них, изготовленного в самых невероятных формах и цветах! Да ещё и в неограниченном количестве!..

Что вам сказать, испытание было непростым. Еле-еле отмучились… Кстати, поздравляя сегодняшних именинников и от души желая им добра и счастья, хочу добавить: пускай из всех жизненных испытаний, выпавших на вашу долю, самым тяжелым будет испытание замечательным шоколадом.